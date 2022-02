MasterChef Italia | scelto il quartetto che si giocherà la vittoria

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –, Carmine, Christian, Lia e Tracy sono i 4 cuochi amatoriali che tra una settimana, giovedì 3 marzo alle 21:15 su Sky e in streaming su Now, si giocheranno la: ieri sera, nella penultima serata di questa edizione, a un solo passo dal traguardo, Nicky Brian ha dovuto abbandonare la competizione. Ma è stata una serata segnata da forti emozioni e tanti colpi di scena, oltre che da grandi sorprese: in primis, l’arrivo dell’ospite speciale Matteo Berrettini, seduto accanto ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in occasione della Prova in esterna nella cucina stellata del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, a Brusaporto (Bergamo), tre stelle Michelin e marchio d’eccellenza nel mondo della ristorazione. Il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ...

