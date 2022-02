LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: primi riferimenti, Leclerc e Verstappen subito competitivi (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.39 Fernando Alonso al comando con Alpine. 1.21.242 con la mescola C3 (media). Il due volte campione del mondo precede Verstappen, Leclerc e Russell. 9.36 Non conosciamo i carichi di benzina, ma la Red Bull ha segnato un tempo inferiore di 8 decimi alla vettura di Maranello a parità di gomma. Nessuno ha montato la mescola C3 (media). 9.33 Verstappen in vetta! 1.22.614 per il #1 di Red Bull che continua a girare con le C2 (dure). Prosegue il lavoro differente per la squadra austriaca che ieri ha avuto problemi al cambio. 9.30 Il campione del mondo in pista First up for the morning session @Max33Verstappen #F1Testing pic.twitter.com/jYNQPoU0s3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 25, 2022 9.27 ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.39 Fernando Alonso al comando con Alpine. 1.21.242 con la mescola C3 (media). Il due volte campione del mondo precedee Russell. 9.36 Non conosciamo i carichi di benzina, ma la Red Bull ha segnato un tempo inferiore di 8 decimi alla vettura di Maranello a parità di gomma. Nessuno ha montato la mescola C3 (media). 9.33in vetta! 1.22.614 per il #1 di Red Bull che continua a girare con le C2 (dure). Prosegue il lavoro differente per la squadra austriaca che ieri ha avuto problemi al cambio. 9.30 Il campione del mondo in pista First up for the morning session @Max33#F1ing pic.twitter.com/jYNQPoU0s3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 25,9.27 ...

