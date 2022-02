Le conseguenze di una mediazione cinese in Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Cina fa appello a Russia e Ucraina affinché “risolvano la questione attraverso i negoziati”: è necessario “abbandonare la mentalità da Guerra fredda, attribuire importanza e rispettare le legittime preoccupazioni di tutti i Paesi in materia di sicurezza e costituire un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile”. È quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping all’omologo russo Vladimir Putin secondo quanto diffuso dai media statali cinesi. La posizione di Pechino in merito al “rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi, nonché agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite rimane coerente”, ha sottolineato Xi, aggiungendo di essere disposto a collaborare con la comunità internazionale per “tutelare fermamente il sistema internazionale imperniato sulle Nazioni Unite e l’ordine basato ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Cina fa appello a Russia eaffinché “risolvano la questione attraverso i negoziati”: è necessario “abbandonare la mentalità da Guerra fredda, attribuire importanza e rispettare le legittime preoccupazioni di tutti i Paesi in materia di sicurezza e costituire un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile”. È quanto ha detto il presidenteXi Jinping all’omologo russo Vladimir Putin secondo quanto diffuso dai media statali cinesi. La posizione di Pechino in merito al “rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi, nonché agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite rimane coerente”, ha sottolineato Xi, aggiungendo di essere disposto a collaborare con la comunità internazionale per “tutelare fermamente il sistema internazionale imperniato sulle Nazioni Unite e l’ordine basato ...

