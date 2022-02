Il Commissario Montalbano stasera giovedì 25 febbraio in replica Un Covo di Vipere (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Commissario Montalbano Un Covo di Vipere la replica di giovedì 25 febbraio su Rai 1 Appuntamento a sorpresa con una repliche de Il Commissario Montalbano, stasera giovedì 25 febbraio su Rai 1 con l’episodio Un Covo di Vipere trasmesso per la prima volta a febbraio 2017. La puntata prende il posto de Il Cantante Mascherato, con Rai 1 che ha scelto di non mandare una trasmissione in diretta a poche ore dall’aggressione russa all’Ucraina. Montalbano è solo in live streaming in contemporanea alla messa in onda, le puntate non sono disponibile on demand nei giorni successivi su Rai Play (probabilmente per preservare le ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 febbraio 2022) IlUndiladi25su Rai 1 Appuntamento a sorpresa con una repliche de Il25su Rai 1 con l’episodio Unditrasmesso per la prima volta a2017. La puntata prende il posto de Il Cantante Mascherato, con Rai 1 che ha scelto di non mandare una trasmissione in diretta a poche ore dall’aggressione russa all’Ucraina.è solo in live streaming in contemporanea alla messa in onda, le puntate non sono disponibile on demand nei giorni successivi su Rai Play (probabilmente per preservare le ...

