Highlights e gol Milan-Udinese 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. A San Siro partita rognosa per i ragazzi di Stefano Pioli che però sbloccano il punteggio grazie a Leao, bravo e navigato nel vincere il duello fisico con Becao e poi freddo a battere Silvestri. Ma l’è in partita e nella ripresa segna con Udogie, al termine di una mischia furibonda. Poi la partita si spacca, le squadre si allungano, occasioni da una parte e dall’altra ma finisce in parità. Un’altra occasione persa dei rossoneri in ottica scudetto. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Rafael Leão 29', Udogie I. 66' MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; ...
Milan-Udinese: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...