Gigi Buffon e Ilaria D'Amico in crisi? «Lei è stanca» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi con le voci di una crisi e di un divorzio imminente con tanto di smentita da parte dei diretti interessati, oggi arriva una notizia bomba su un'altra coppia del mondo dello sport: quella tra Gigi Buffon attuale portiere del Parma e la giornalista Ilaria D'Amico. Ad annunciare la crisi il settimanale Nuovo in edicola che parla di alcune indiscrezioni che farebbero intuire del malcontento nella coppia che si appresta a festeggiare il loro decimo anniversario. «Insieme dal 2013, un figlio, ovvero Leopoldo Mattia, di 6 anni, i due starebbero vivendo un momento di crisi profonda» - si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. I motivi che ci sarebbero dietro la crisi Il settimanale ha provato anche a spiegare i ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi con le voci di unae di un divorzio imminente con tanto di smentita da parte dei diretti interessati, oggi arriva una notizia bomba su un'altra coppia del mondo dello sport: quella traattuale portiere del Parma e la giornalistaD'. Ad annunciare lail settimanale Nuovo in edicola che parla di alcune indiscrezioni che farebbero intuire del malcontento nella coppia che si appresta a festeggiare il loro decimo anniversario. «Insieme dal 2013, un figlio, ovvero Leopoldo Mattia, di 6 anni, i due starebbero vivendo un momento diprofonda» - si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. I motivi che ci sarebbero dietro laIl settimanale ha provato anche a spiegare i ...

Advertising

telodogratis : Anche Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? Il retroscena bomba (e i presunti motivi) - VelvetMagIta : Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono in crisi? 'Lei è stanca' #VelvetMag #Velvet - ParliamoDiNews : Ilaria D`Amico e Gigi Buffon sono in crisi? `Lei è stanca` #GigiBuffon #IlariaD'Amico - nonstop9981 : Ilaria D'Amico e Gigi Buffon in crisi: 'Lei è stanca' - ParliamoDiNews : Ilaria D`Amico e Gigi Buffon in crisi? Le indiscrezioni #VIP -