Genoa-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Genoa-Inter, secondo anticipo di questa ventisettesima giornata di Serie A. Si gioca alle 21:00 di venerdì 25 febbraio al Ferraris. Prosegue la corsa Scudetto e prima della Coppa Italia Simone Inzaghi vuole tre punti per lasciarsi alle spalle il momento negativoS. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky (Sky go in streaming) e Dazn, che detiene i diritti del campionato di Serie A. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, secondo anticipo di questa ventisettesima giornata diA. Si gioca alle 21:00 di venerdì 25 febbraio al Ferraris. Prosegue la corsa Scudetto e prima della Coppa Italia Simone Inzaghi vuole tre punti per lasciarsi alle spalle il momento negativoS. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky (Sky go in) e Dazn, che detiene i diritti del campionato diA. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

