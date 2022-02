Genitori e figli smarriti all’alba del terzo millennio (Di sabato 26 febbraio 2022) Non sono certo figli dei fiori, e neppure delle stelle, quelli inquadrati da Mario Perrotta nel capitolo che chiude la trilogia sulla famiglia, Dei figli, impaginato, come i precedenti, con la consulenza diagnostica di Massimo Recalcati. Lo spettacolo, dopo un primo ciak estivo a Grosseto, riparte da Cascina a scandire i tempi di una crisi domestica sempre più tossica e involuta. Finite le stagioni ribelli, all’alba del terzo millennio, Genitori e figli smarriscono il senso delle proporzioni e il podio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 febbraio 2022) Non sono certodei fiori, e neppure delle stelle, quelli inquadrati da Mario Perrotta nel capitolo che chiude la trilogia sulla famiglia, Dei, impaginato, come i precedenti, con la consulenza diagnostica di Massimo Recalcati. Lo spettacolo, dopo un primo ciak estivo a Grosseto, riparte da Cascina a scandire i tempi di una crisi domestica sempre più tossica e involuta. Finite le stagioni ribelli,delsmarriscono il senso delle proporzioni e il podio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Assegno unico per i figli, dalla madre separata ai genitori dello studente universitario over 21: chi ci perderà co… - repubblica : Napoli, supplente aggredito sotto casa dopo rimprovero agli alunni: 'La rovina dei figli sono i genitori' - Ettore_Rosato : Il lavoro è un diritto anche per chi deve accudire figli disabili. In Commissione Affari Sociali è stato approvato… - IADY16 : RT @ladygilda86: Noi al caldo, al sicuro che guardiamo i nostri bambini dormire sereni mentre lì fuori, a pochi km da noi, tanti genitori d… - SchirruSilva : RT @ladygilda86: Noi al caldo, al sicuro che guardiamo i nostri bambini dormire sereni mentre lì fuori, a pochi km da noi, tanti genitori d… -