Fabio Fognini si racconta e su Djokovic: "Va rispettata la sua decisione" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ospite domenica di Verissimo Fabio Fognini, al momento out per uno stiramento al polpaccio, che lo costringe a saltare anche la Coppa Davis si è raccontato a "Verissimo". Il tennista di Arma di Taggia a parlato anche della recente vittoria in doppia con Simone Bolelli al Rio Open: "Ci voleva questa vittoria. Ho passato due anni a prendere belle bastonate. Questa settimana però è stata molto positiva, voglio essere felice dopo quello che ho passato e voglio godermela. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci altri sassolini dalle scarpe". Sull'infortunio spiega: "Non ho tornei in programma. Purtroppo, ho avuto un piccolo problema al polpaccio che non mi permetterà di giocare la Coppa Davis la prossima settimana. Ora mi riposerò e starò con la mia famiglia".

