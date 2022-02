Covid, rapporto Altems: “In Italia la pandemia non è sotto controllo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La pandemia da Covid in Italia non si può dire che sia ancora sotto controllo. Se il tasso di riduzione dell’incidenza dei nuovi contagi è in calo di settimana in settimana, i nuovi casi di infezione da Coronavirus scendono a velocità ridotta: più che dimezzata nelle ultime settimane. I dati emergono dalla 86ª puntata dell’Instant Report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Lo riporta Adnkronos. Covid, le regioni meno a rischio Il numero di nuovi casi per 100mila abitanti era di 894 persone ogni 100mila nella settimana tra il 2 e l’8 febbraio. È sceso a 604 ogni 100mila nella settimana tra il 9 e il 15 e a 488 per 100mila nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio, con un ritmo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladainnon si può dire che sia ancora. Se il tasso di riduzione dell’incidenza dei nuovi contagi è in calo di settimana in settimana, i nuovi casi di infezione da Coronavirus scendono a velocità ridotta: più che dimezzata nelle ultime settimane. I dati emergono dalla 86ª puntata dell’Instant Report-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari () dell’Università Cattolica. Lo riporta Adnkronos., le regioni meno a rischio Il numero di nuovi casi per 100mila abitanti era di 894 persone ogni 100mila nella settimana tra il 2 e l’8 febbraio. È sceso a 604 ogni 100mila nella settimana tra il 9 e il 15 e a 488 per 100mila nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio, con un ritmo ...

Advertising

GiovaQuez : Una nuova ricerca di Lancet “lascia poco spazio alla fantasia malata dei fenomeni da talk-show: il virus è stato ca… - Adnkronos : 'Il #covid non esiste, la #Terra è piatta e il 5g è uno strumento per controllare la popolazione'. Il rapporto degl… - Romina55803966 : RT @momprecem: Argomento: no covid. no guerra. Per me, quel che conta del rapporto umano, è la qualità. È l'arricchimento reciproco. Non di… - CartaRossy : RT @momprecem: Argomento: no covid. no guerra. Per me, quel che conta del rapporto umano, è la qualità. È l'arricchimento reciproco. Non di… - gipsy1966 : RT @momprecem: Argomento: no covid. no guerra. Per me, quel che conta del rapporto umano, è la qualità. È l'arricchimento reciproco. Non di… -