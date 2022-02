Cosa stanno facendo Meta e Twitter per proteggere i dati dei cittadini ucraini (Di venerdì 25 febbraio 2022) La situazione in Ucraina è sempre più drammatica e, così, da un momento all’altro, milioni di cittadini della nazione si sono ritrovati in pericolo sia per la loro stessa vita che per la sicurezza digitale. La privacy è a rischio in Ucraina. Relativamente a quest’ultima, i piani alti di Meta e Twitter dichiarano apertamente quali attività stanno ponendo in essere le piattaforme, quali sono i recenti sviluppi di queste ultime, nonché di aver adottato nuove misure per tutelare le informazioni e i dati degli cittadini ucraini. Purtroppo, queste misure non paiono sufficienti a tutelare completamente la sicurezza online dei residenti nel paese colpito dalla Russia. Leggi anche > Dopo le bombe arrivano problemi con internet per gli abitanti dell’Ucraina Privacy a rischio ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) La situazione in Ucraina è sempre più drammatica e, così, da un momento all’altro, milioni didella nazione si sono ritrovati in pericolo sia per la loro stessa vita che per la sicurezza digitale. La privacy è a rischio in Ucraina. Relativamente a quest’ultima, i piani alti didichiarano apertamente quali attivitàponendo in essere le piattaforme, quali sono i recenti sviluppi di queste ultime, nonché di aver adottato nuove misure per tutelare le informazioni e idegli. Purtroppo, queste misure non paiono sufficienti a tutelare completamente la sicurezza online dei residenti nel paese colpito dalla Russia. Leggi anche > Dopo le bombe arrivano problemi con internet per gli abitanti dell’Ucraina Privacy a rischio ...

