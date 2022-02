Clizia Incorvaia | lo scatto a due giorni dal parto | è boom di commenti

(Di venerdì 25 febbraio 2022)ha dato alla luce il bambino avuto con Paolo Ciavarro e la coppia ha condiviso tutta la felicità del momento con i follower che da sempre li sostengono. La coppia si è conosciuta durante la permanenza al Grande Fratello Vip 2020. Inizialmente entrambi si sono frenati nell’esprimere la complicità e questa attrazione che sentivano perché ritenevano fosse fuori luogo all’interno del reality.-Altranotiziaproveniva da una relazione complicata con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, con il quale ha formato una famiglia per anni insieme alla loro piccola Nina. Dopo la tempesta,si è lasciata andare e le cose sono decisamente andate avanti nel migliore dei modi. Cosa è ...

A pochi giorni dalla nascita di suo figlio Gabriele,ha svelato [?] La news di gossip, i retroscena del parto: "Il più bello dei viaggi mai intrapresi" è stata pubblicata su Gossip Blog . Condividi: Twitter Facebook ...e Paolo Ciavarro hanno da poco accolto il piccolo Gabriele e con MTV Cribs Italia 2 li abbiamo incontrati prima della nascita di loro figlio: per questo ci hanno raccontato ...Clizia Incorvaia mamma bis. Qualcuno è il più famelico, chi sarà mai?” ha scritto immortalando anche Paolo Ciavarro Clizia Incorvaia è subito apparsa rilassata e serena. Clizia Incorvaia e il figlio, ...Clizia Incorvaia, su Instagram il suo racconto del parto. Clizia Incorvaia ha voluto raccontare il suo parto, per mostrare un’altra faccia della nascita, per infondere coraggio a chi lo deve affontare ...