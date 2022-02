Calciomercato Juventus, senti Platini: “Con lui vincerete la Champions” (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex leggenda della Juventus, Platini, ha suggerito alla Juventus un colpo di mercato che cambierebbe del tutto gli equilibri della Serie A. Giugno è ancora lontano ma la Juventus pensa già al mercato; l’obiettivo è quello di regalare ad Allegri una rosa che possa tornare a dominare il calcio italiano. Tanti gli obiettivi della società bianconera e anche un consiglio, arrivato direttamente da Platini. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseL’arrivo di Vlahovic non può bastare; la Juventus ha bisogno di un altro centravanti per completare il reparto offensivo; sono tanti gli obiettivi per la prossima stagione da Zaniolo, ai due gioielli del Sassuolo, Raspadori e Scamacca. Trattative complicate ma non impossibili; completamente diversa la situazione su un giocatore, suggerito da ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex leggenda della, ha suggerito allaun colpo di mercato che cambierebbe del tutto gli equilibri della Serie A. Giugno è ancora lontano ma lapensa già al mercato; l’obiettivo è quello di regalare ad Allegri una rosa che possa tornare a dominare il calcio italiano. Tanti gli obiettivi della società bianconera e anche un consiglio, arrivato direttamente da. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseL’arrivo di Vlahovic non può bastare; laha bisogno di un altro centravanti per completare il reparto offensivo; sono tanti gli obiettivi per la prossima stagione da Zaniolo, ai due gioielli del Sassuolo, Raspadori e Scamacca. Trattative complicate ma non impossibili; completamente diversa la situazione su un giocatore, suggerito da ...

