Bombardata Kiev | si combatte su vari fronti Parla Zelensky

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Dopo alcune ore di relativa calma, all’alba la Russia ha ripreso gli attacchi aerei verso l’Ucraina. Alle 4 del mattino ora locale, le cinque in Italia, i missili hanno cominciato a cadere:, è stata uno degli obiettivi principali. Qui sono stati intercettati due droni.Il ministro degli Esteri ucraino ha affermato che la città è stata colpita da “orribili attacchi missilistici”. La città di fatto sotto assedio, secondo fonti dell’intelligence americane le truppe russe sarebbero a 30 chilometri dalla capitale. Il presidente ucraino, Volodymyr, è apparso in televisione per un discorso durante la notte. Barba lunga e indosso solo una maglietta, ha affermato di essere il “bersaglio numero uno” per laRussia, seguito dai membri della sua famiglia. Alle 7.30 sono risuonate nuovamente le sirene di allarme a. Lo Stato ...