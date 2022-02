“Alfonso? Imbarazzante…”. GF Vip, Clarissa Selassié spara a zero sul conduttore (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’eliminazione di Katia Ricciarelli al GF Vip ha sollevato una ventata di reazioni. Tra queste quelle di Clarissa Selassié che non le ha mandate proprio a dire. Tutto è successo in diretta mentre Lulù, già sicura insieme a Delia Duran di un posto nella finalissima del 14 marzo, ha fatto sapere che è pronta ad azioni legali nei confronti della soprano settantenne. A scatenare il putiferio sono stata alcune parole che Clarissa ha lanciato sui social dopo aver appreso dell’eliminazione di Katia. “Ma vaffan*ulo va, una clown!. Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà!! Vi prego votate per farla uscire.”Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua, razzista! 24 febbraio 2022. Data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito. È uscito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’eliminazione di Katia Ricciarelli al GF Vip ha sollevato una ventata di reazioni. Tra queste quelle diche non le ha mandate proprio a dire. Tutto è successo in diretta mentre Lulù, già sicura insieme a Delia Duran di un posto nella finalissima del 14 marzo, ha fatto sapere che è pronta ad azioni legali nei confronti della soprano settantenne. A scatenare il putiferio sono stata alcune parole cheha lanciato sui social dopo aver appreso dell’eliminazione di Katia. “Ma vaffan*ulo va, una clown!. Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà!! Vi prego votate per farla uscire.”Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua, razzista! 24 febbraio 2022. Data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito. È uscito ...

Advertising

labionda60 : @spi4ndo Imbarazzante come è stata accolta in studio la regina della maleducazione Alfonso vergognoso! Ha perso da… - MeryyyBettt : RT @SarettaMenghi90: Vorrei ricordare ad Alfonso Signorini, che l'anno scorso FAUSTO LEALI, A 76 ANNI è stato trattato come un criminale pe… - Jane76280957 : RT @xiwannaB: Non so se si sia drogato o si sia semplicemente alzato con il piede storto ma stasera Alfonso Signorini ha dato il peggio di… - Jane76280957 : RT @SarettaMenghi90: Vorrei ricordare ad Alfonso Signorini, che l'anno scorso FAUSTO LEALI, A 76 ANNI è stato trattato come un criminale pe… - Pricefield_2103 : RT @xiwannaB: Dopo stasera Mediaset deve cacciare Alfonso Signorini a calci. Imbarazzante, vergognoso e schifoso. #jeru #gfvip https://t.c… -