(Di venerdì 25 febbraio 2022)fra le pagine de Il Corriere della Sera ha parlato del proprioe del desiderio di sposarsi. “Se non ne ho mai parlato prima è perché ritengo sia giusto e santo proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il miodecideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Vorremmo sposarci in futuro senza far passare troppo tempo. Forse è tardi però per diventare genitori, si è fatta ‘una certa’ per i figli”. Il giornalista e volto de La Vita in Diretta ha poi continuato: “Provengo da una famiglia incredibile, che mi ha dato sempre il suo appoggio. Mia mamma ha ...

StraNotizie : Alberto Matano: “Ho un compagno e vorrei sposarmi” - ParliamoDiNews : Alberto Matano: `Ho un compagno e vorrei sposarmi` * - BITCHYFit : Alberto Matano: “Ho un compagno e vorrei sposarmi” - Corriere : Su @7Corriere Michela Proietti @procorr intervista Alberto Matano @albmatano - ParliamoDiNews : Alberto Matano senza filtri: `Sì, ho un compagno e c`è l`idea delle nozze` #albertomatano -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

, dopo il coming out, arrivato dopo la bocciatura in Senato del DDL Zan, quando parlando di omofobia ha detto: 'E' successo anche a me quando ero adolescente, l'ho provato sulla mia ...Leggi Anchefa 'coming out': 'Anche io vittima di episodi di omofobia' A 'La vita in diretta' ad ottobre, dopo la bocciatura del DDL Zan, il conduttore aveva portato la sua drammatica ...Il conduttore, che ha fatto coming out lo scorso ottobre in diretta tv, ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale. Nei suoi sogni c'è pure un bebè, ma «forse è tardi per diventare geni ...Alberto Matano, dopo il coming out, arrivato dopo la bocciatura in Senato del DDL Zan, quando parlando di omofobia ha detto: “E’ successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pell ...