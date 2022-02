Uomini e Donne, è finita tra Matteo Ranieri e Federica Aversano? Ecco che succede (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sembrava l’inizio di un grande amore, e invece il sentimento tra il tronista Matteo Ranieri e la corteggiatrice campana Federica Aversano si sarebbe già esaurito. O meglio, se la ragazza è dovuta restare a casa con la febbre, sappiamo che Matteo anziché attenderla e sceglierla – come ci si aspettava che facesse, visto che è sempre apparso presissimo da lei, come lei da lui – ha fatto scendere nuove ragazze ed è uscito con una di loro, una ragazza bionda e carina con cui ha subito instaurato un bel feeling. Federica Aversano non solo non era presente alla registrazione in questione, ma non si è neanche parlato di lei. Forse il trono di Matteo ricomincerà da zero e non si esaurirà come invece sembrava? A quanto pare sarà così, visto che dopo aver ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sembrava l’inizio di un grande amore, e invece il sentimento tra il tronistae la corteggiatrice campanasi sarebbe già esaurito. O meglio, se la ragazza è dovuta restare a casa con la febbre, sappiamo cheanziché attenderla e sceglierla – come ci si aspettava che facesse, visto che è sempre apparso presissimo da lei, come lei da lui – ha fatto scendere nuove ragazze ed è uscito con una di loro, una ragazza bionda e carina con cui ha subito instaurato un bel feeling.non solo non era presente alla registrazione in questione, ma non si è neanche parlato di lei. Forse il trono diricomincerà da zero e non si esaurirà come invece sembrava? A quanto pare sarà così, visto che dopo aver ...

