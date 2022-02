Ucraina: Salvini, 'condanniamo ogni aggressione militare, sostegno a Draghi per risposta comune' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio e' l'immediato stop alle violenze. sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La Lega condanna con fermezza, l'auspicio e' l'immediato stop alle violenze.per unadegli alleati". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo

Advertising

eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - Agenzia_Ansa : Ucraina: 'Niente più shopping',. Polemica sul tweet di Borrell. Salvini: 'Tragico'. Anche FdI all'attacco, chiede u… - tweet_mtt : Se ancora ci fossero stati dubbi, @LegaSalvini e Matteo Salvini non hanno ancora detto nulla sul conflitto in Ucrai… - GramsciAG : RT @ibico75: Anche Salvini ora critica Putin: 'Premesso che ho molti amici dittatori e assassini che violano sistematicamente i diritti uma… -