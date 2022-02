Ucraina Russia la guerra è anche cyber: gli hacker attaccano diversi siti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tre attacchi hacker contro l’Ucraina da parte della Russia, la guerra è iniziata così Come ha riportato la Bbc, nelle scorse ore si è verificato un massiccio attacco informatico che ha reso irraggiungibili i siti del governo di Kiev, del ministero degli esteri, del Parlamento e delle agenzie di sicurezza. Fonti diplomatiche e di intelligence hanno ricostruito un triplice attacco hacker nelle ore precedenti all’annuncio ufficiale di Putin di invasione, avvenuto alle 4 di notte ore italiana. Intorno alle 16 del giorno precedente, il 23 febbraio, un attacco di tipo DDoS ha colpito diverse agenzie governative ucraine, tra cui la presidenza dell’Ucraina, il parlamento, il Gabinetto dei ministeri, il ministero degli Affari Interni e quello degli Affari Esteri, il ministero della ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tre attacchicontro l’da parte della Russia, laè iniziata così Come ha riportato la Bbc, nelle scorse ore si è verificato un massiccio attacco informatico che ha reso irraggiungibili idel governo di Kiev, del ministero degli esteri, del Parlamento e delle agenzie di sicurezza. Fonti diplomatiche e di intelligence hanno ricostruito un triplice attacconelle ore precedenti all’annuncio ufficiale di Putin di invasione, avvenuto alle 4 di notte ore italiana. Intorno alle 16 del giorno precedente, il 23 febbraio, un attacco di tipo DDoS ha colpito diverse agenzie governative ucraine, tra cui la presidenza dell’, il parlamento, il Gabinetto dei ministeri, il ministero degli Affari Interni e quello degli Affari Esteri, il ministero della ...

