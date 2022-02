Ucraina, Putin ordina operazioni speciali in Ucraina – in aggiornamento – (Di giovedì 24 febbraio 2022) 7.47 L’ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina riferisce “notizie di attacchi russi contro obiettivi in ??alcune delle principali città ucraine, tra cui Kiev, Charkiv, Odessa, Mariupol e altre”. La sede diplomatica consiglia ai cittadini statunitensi di cercare riparo e recarsi al livello più basso degli edifici con il minor numero di pareti esterne e aperture. “Ulteriori azioni militari russe possono verificarsi in qualsiasi momento senza preavviso” (da Agenzia Nova) Prime ore del 24 febbraio: dopo una notte drammatica Putin ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 febbraio 2022) 7.47 L’ambasciata degli Stati Uniti inriferisce “notizie di attacchi russi contro obiettivi in ??alcune delle principali città ucraine, tra cui Kiev, Charkiv, Odessa, Mariupol e altre”. La sede diplomatica consiglia ai cittadini statunitensi di cercare riparo e recarsi al livello più basso degli edifici con il minor numero di pareti esterne e aperture. “Ulteriori azioni militari russe possono verificarsi in qualsiasi momento senza preavviso” (da Agenzia Nova) Prime ore del 24 febbraio: dopo una notte drammaticaha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

