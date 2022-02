Ucraina: Lupi, 'Draghi in Parlamento come segno di unità' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Svegliarsi e vedere le immagini della guerra nel cuore dell'Europa, ascoltare di bambini e famiglie costrette a rifugiarsi nei sotterranei dei palazzi di Kiev è un colpo al cuore e alla nostra responsabilità. Servono unità, coesione e fermezza senza ambiguità da parte dell'Europa e della Nato, ma senza mai spegnere l'arma della diplomazia. L'Occidente non abbandoni il popolo ucraino, il Parlamento e il Governo Italiano siano uniti, e si lavori incessantemente per la pace. Chiediamo a Draghi di venire il prima possibile in Parlamento come segno di questa unità”. Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Svegliarsi e vedere le immagini della guerra nel cuore dell'Europa, ascoltare di bambini e famiglie costrette a rifugiarsi nei sotterranei dei palazzi di Kiev è un colpo al cuore e alla nostra responsabilità. Servono, coesione e fermezza senza ambiguità da parte dell'Europa e della Nato, ma senza mai spegnere l'arma della diplomazia. L'Occidente non abbandoni il popolo ucraino, ile il Governo Italiano siano uniti, e si lavori incessantemente per la pace. Chiediamo adi venire il prima possibile indi questa”. Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Lupi, 'Draghi in Parlamento come segno di unità' - - ParliamoDiNews : Ucraina, `non solo bollette`. Lupi: `Perché la crisi ci riguarda da vicino` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - infoitinterno : Crisi ucraina, Lupi: 'Ue e Nato si muovano all'unisono. Visita Draghi a Mosca passo importante' - Affaritaliani : Lupi: 'Crisi ucraina ci riguarda da vicino, difendere posizione Occidente' - zazoomblog : Crisi ucraina Lupi: Ue e Nato si muovano allunisono. Visita Draghi a Mosca passo importante - #Crisi #ucraina… -