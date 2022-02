Ucraina: Letta, 'sanzioni devono far male a Russia' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Serve unità degli italiani e unità degli europei. Putin cerca di dividerci, cerca la nostra debolezza. Le democrazie devono dimostrare di essere forti. Le sanzioni devono far male alla Russia e a Putin, devono mettere in ginocchio quel Paese, è l'unico modo perchè Putin si fermi". Così Enrico Letta al presidio presso l'ambasciata russa. "Dobbiamo essere pronti ad accogliere gli ucraini che fuggiranno dalla guerra. Dobbiamo dimostrare che siamo vicini al popolo ucraino". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Serve unità degli italiani e unità degli europei. Putin cerca di dividerci, cerca la nostra debolezza. Le democraziedimostrare di essere forti. Lefarallae a Putin,mettere in ginocchio quel Paese, è l'unico modo perchè Putin si fermi". Così Enricoal presidio presso l'ambasciata russa. "Dobbiamo essere pronti ad accogliere gli ucraini che fuggiranno dalla guerra. Dobbiamo dimostrare che siamo vicini al popolo ucraino".

