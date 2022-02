Ucraina | esplosioni | sirene anti aeree | strade deserte e civili in fuga

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - Agenzia_Ansa : Dal centro di Kiev si è potuto udire distintamente il rumore di esplosioni in lontananza. Lo riporta l'inviato dell… - repubblica : Ucraina, Putin annuncia operazioni militari. Udite forti esplosioni a Kiev e in altre citta'. La diretta - PavliukArkhyp : RT @ultimora_pol: #Ucraina #Russia Segnalate esplosioni a #Leopoli. @ultimora_pol - albertofaustini : Putin attacca l'Ucraina, iniziata l’invasione: esplosioni anche a Kiev. La Cnn: centinaia di vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina esplosioni

...segnalate prima dell'alba a Kiev e in altre città vicino alla linea del fronte e lungo la costa, dopo l'annuncio di Putin del via libera all'operazione militare. Sono state sentite...Kharkiv: qui, nella seconda città più grande dell', sono state sentite. Kramatorsk: due persone hanno segnalatoin questa città che si trova a 120 chilometri a nord ...Roma, 24 feb. (askanews) - L'esercito russo ha lanciato il temuto attacco all'Ucraina: le truppe sono entrate a Odessa, nel Sud dell'Ucraina, ...Con l'autorizzazione dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, è ufficialmente iniziato il conflitto: udite esplosioni in diverse città.