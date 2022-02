Simu Liu affianca Robbie Amell e Sam Worthington nel fantascientifico Hello Stranger

(Di giovedì 24 febbraio 2022)Liu affiancheràe Samnel thriller: nel cast anche Luke Grimes e Jordana Brewster. La star del Marvel UniverseLiu è entrato a far parte del cast di, thrillerin cui affiancherà, Sam, Luke Grimes e Jordana Brewster. Insi racconterà la storia di Faye (Jordana Brewster) che cerca di rimpiazzare il suo defunto marito, Evan, con un androide in grado dilare l'uomo, un SIM. Anche se la versione SIM di Evan sembra un essere umano sotto ogni aspetto, Faye non prova per ...

Simu Liu ha svelato di aver ricevuto un messaggio vocale da Tom Holland, dopo che il collega aveva visto Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli per la prima volta.