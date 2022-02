Roma, ambasciata russa circondata da manifestanti per dire “stop” alla guerra in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Centinaia di manifestanti sotto l’ambasciata russa situata a Roma. L’ambasciata, situata in via Gaeta, ha centinaia di manifestanti all’ingresso che intonano in coro l’inno ucraino e sventolano le bandiere ucraine richiedendo la pace. l’iniziativa è stata lanciata da Enrico Letta il segretario del Pd con un post su Twitter. La zona protagonista delle manifestazioni contro la guerra in Ucraina è presidiata dalle forze dell’ordine. La situazione è tranquilla e nessuna delle strade circostanti è stata chiusa al traffico. I manifestanti incitano la fine della guerra cantando l’inno e colorando la zona con i colori giallo e blu. Le iniziative Romane per dire “stop” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Centinaia disotto l’situata a. L’, situata in via Gaeta, ha centinaia diall’ingresso che intonano in coro l’inno ucraino e sventolano le bandiere ucraine richiedendo la pace. l’iniziativa è stata lanciata da Enrico Letta il segretario del Pd con un post su Twitter. La zona protagonista delle manifestazioni contro lainè presidiata dalle forze dell’ordine. La situazione è tranquilla e nessuna delle strade circostanti è stata chiusa al traffico. Iincitano la fine dellacantando l’inno e colorando la zona con i colori giallo e blu. Le iniziativene per” ...

