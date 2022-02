Processo Saguto, il Pg: «A Palermo c’era sistema tentacolare nella gestione dei beni mafiosi» (Di giovedì 24 febbraio 2022) «c’era un rapporto corruttivo tra Silvana Saguto e l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara». Inizia con queste parole la requisitoria nel Processo d’appello a carico di Silvana Saguto, l’ex-potentissima magistrata che gestiva a Palermo i beni sottratti alla mafia. Lui, Cappelano Seminara, era invece il “re” degli amministratori giudiziari di Palermo. Tutti imputati insieme a Lorenzo Caramma, consorte della Saguto. Il verdetto di primo grado ha comminato condanne pesanti: 8 anni e 6 mesi alla giudice, 7 anni e 6 mesi a Cappellano Seminara, 6 anni e 10 mesi al professor Carmelo Provenzano e 6 anni e 2 mesi a Caramma. Silvana Saguto gestiva i beni sottratti a Cosa Nostra La stessa pena inflitta a Roberto Nicola ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) «un rapporto corruttivo tra Silvanae l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara». Inizia con queste parole la requisitoria neld’appello a carico di Silvana, l’ex-potentissima magistrata che gestiva asottratti alla mafia. Lui, Cappelano Seminara, era invece il “re” degli amministratori giudiziari di. Tutti imputati insieme a Lorenzo Caramma, consorte della. Il verdetto di primo grado ha comminato condanne pesanti: 8 anni e 6 mesi alla giudice, 7 anni e 6 mesi a Cappellano Seminara, 6 anni e 10 mesi al professor Carmelo Provenzano e 6 anni e 2 mesi a Caramma. Silvanagestiva isottratti a Cosa Nostra La stessa pena inflitta a Roberto Nicola ...

