Prima l’attacco via web, poi quello tradizionale: la guerra ibrida di Putin spaventa anche l’Occidente (Di giovedì 24 febbraio 2022) Accanto al fronte bellico tradizionale le truppe di Vladimir Putin hanno milizie addestrate e in grado di colpire in modo devastante e insospettabile: chiamatela guerra ibrida. Non a caso, Prima dell’attacco tradizionale delle 3,40 di oggi, le prime avvisaglie erano arrivate via web. Infatti, ieri mattina i siti web dei ministeri della difesa, degli esteri e degli interni dell’Ucraina erano irraggiungibili o incredibilmente lenti a caricarsi. Oltre agli attacchi informatici di mercoledì, i ricercatori di sicurezza informatica hanno denunciato che “aggressori non identificati” hanno infettato centinaia di computer con malware distruttivi, alcuni nelle vicine Lettonia e Lituania. Alla domanda se gli attacchi definiti denial-of-service stessero continuando giovedì ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Accanto al fronte bellicole truppe di Vladimirhanno milizie addestrate e in grado di colpire in modo devastante e insospettabile: chiamatela. Non a caso,deldelle 3,40 di oggi, le prime avvisaglie erano arrivate via web. Infatti, ieri mattina i siti web dei ministeri della difesa, degli esteri e degli interni dell’Ucraina erano irraggiungibili o incredibilmente lenti a caricarsi. Oltre agli attacchi informatici di mercoledì, i ricercatori di sicurezza informatica hanno denunciato che “aggressori non identificati” hanno infettato centinaia di computer con malware distruttivi, alcuni nelle vicine Lettonia e Lituania. Alla domanda se gli attacchi definiti denial-of-service stessero continuando giovedì ...

