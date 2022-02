Poca gente in giro e situazione di calma apparente: la diretta video da Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte del 24 febbraio è partito l'attacco russo nei confronti dell'Ucraina. La guerra, anche se le due parti non hanno mai usato questo termine, è ufficialmente iniziata. Guarda la diretta video ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte del 24 febbraio è partito l'attacco russo nei confronti dell'Ucraina. La guerra, anche se le due parti non hanno mai usato questo termine, è ufficialmente iniziata. Guarda la...

Advertising

seongwxa : seventeen,,sono molto conosciuti ma poca gente ci sta dietro sul serio - Dax_Blacksun : @giovanedaunpo_ Anche a me, peccato che il covid abbia ucciso poca gente... - svarionix : @Caramillax ???? a me cm molti dei personaggi piace a tratti,anche tommaso zorzi che era un discorso a parte,geniale… - nngonzalez7 : A que poca cosa aspira la gente - clarissa_frau : @strange_days_82 @KasperReloaded Ma così poca gente capisce l’inglese? Non voglio fare dello spirito ma mi stupisco -