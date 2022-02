Pallotta scrive a Fonseca | bloccato in Ucraina | “Prego per te e spero di vederti presto”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Invio amore e preghiere a Paulo, a sua moglie Katerina e al loro figlio; ho saputo che si trovano in una situazione molto pericolosa indi riPaulo“. Queste sono le parole di James, ex presidente della Roma, esternate su Twitter e dedicate a Paulo, tecnico portoghese anch’egli ex giallorosso e attualmentea Kiev. L’allenatore ha comunicato di star vivendo momenti di paura in, a causa del recente assalto della Russia e quindi all’impossibilità di sportarsi dal Paese; dal canto suo,ha ben pensato di augurare al meglio al tecnico, con il quale è sicuramente rimasto un rapporto affettivo di un certo livello. Seguiranno aggiornamenti sulla ...

Percassiche la sua non è una mossa per cominciare il disimpegno . Anzi. Sottolinea il ... A Roma il capitale era americano anche prima dei Friedkin, c'era(socio come Pagliuca dei ...e il fairplay ? Un tifoso: 'Cosa saremmo potuti essere se solo non ci fosse stato'. Immediata la replica dell'ex presidente che, per inciso, non era neppure menzionato, ...Pallotta e il fairplay — Un tifoso scrive: “Cosa saremmo potuti essere se solo non ci fosse stato Pallotta”. (La Gazzetta dello Sport) L'ex presidente giallorosso è stato protagonista di un siparietto ...La foto su Twitter dei tre insieme ieri a San Siro diventa virale. E scatena un acceso botta e risposta con l'ex presidente ...