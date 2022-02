Milan, non solo Renato Sanches: si punta un centrocampista dalla A! (Di giovedì 24 febbraio 2022) A sorpresa il Milan si muove per un centrocampista di Serie A. Si tratta di Jordan Veretout, vecchio pallino di Stefano Pioli fin dai tempi di Firenze. Il francese ha perso la titolarità nella Roma dopo l’arrivo di Sergio Oliveira e lascerà i giallorossi a fine stagione. Per questo motivo il giocatore potrebbe diventare un’occasione per Maldini e Massara, desiderosi di alzare il livello della rosa rossonera. Un eventuale trattativa è pero vincolata a un addio di Bakayoko, dato che a giugno arriveranno a Milano Adli e Pobega a fronte della partenza del “solo” Kessiè. Il futuro dell’ex Monaco è tutto da decifrare, ma intanto la dirigenza rossonera si è portata avanti, individuando una possibile alternativa vantaggiosa. Perchè l’operazione (ad oggi non ancora partita) vada in porto serve però che il club di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) A sorpresa ilsi muove per undi Serie A. Si tratta di Jordan Veretout, vecchio pallino di Stefano Pioli fin dai tempi di Firenze. Il francese ha perso la titolarità nella Roma dopo l’arrivo di Sergio Oliveira e lascerà i giallorossi a fine stagione. Per questo motivo il giocatore potrebbe diventare un’occasione per Maldini e Massara, desiderosi di alzare il livello della rosa rossonera. Un eventuale trattativa è pero vincolata a un addio di Bakayoko, dato che a giugno arriveranno ao Adli e Pobega a fronte della partenza del “” Kessiè. Il futuro dell’ex Monaco è tutto da decifrare, ma intanto la dirigenza rossonera si è portata avanti, individuando una possibile alternativa vantaggiosa. Perchè l’operazione (ad oggi non ancora partita) vada in porto serve però che il club di ...

Advertising

AntoVitiello : Gran prestazione in #Champions per Renatone #Sanches. Giocatore di livello internazionale, non c'erano dubbi. Sareb… - gippu1 : E' davvero un peccato che la notizia di #Ekitike al Milan sia uscita solo oggi e non ieri, dacché si tratterebbe de… - AntoVitiello : #Kalulu a Eurosport: 'Mi sento bene qui e mi sono adattato perfettamente al club. Parlo abbastanza bene la lingua e… - notizie_milan : Ambrosini: “Tonali può diventare capitano, ma perché non Ibra?” - MonasteroFJ : @ilciccio67 @MauroAsara Non ho visto la partita, ma se l'atletico è quello visto contro il Milan, lo spettacolo è orrido -

Ultime Notizie dalla rete : Milan non FullSix chiude il 2021 in negativo. Prosegue riposizionamento strategico FullSix , società italiana di marketing digitale e tecnologia quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2021 con ricavi netti pari ad euro 5.381 migliaia di euro, con una variazione ... ancora non ...

Diretta Lazio - Porto ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni ROMA - Il Porto non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte in competizioni UEFA in Italia (3N, 6P, qualificazioni escluse); l'ultimo successo è arrivato per 3 - 2 contro il Milan nella fase a gironi di ...

Padovan: "Il Milan non deve perdere l'occasione di vincere lo Scudetto" Milan News Tonali capitano? Il Milan ci pensa La crescita di Sandro Tonali, quest'anno, è sotto gli occhi di tutti. I primi segnali sono arrivati fuori dal campo, quando la scorsa estate mentre era in ...

Juventus, Sacchi elogia il gruppo: “Squadra internazionale, mentalità vincente” L’ex allenatore del Milan si è concentrato, in particolare, sulla crescita del gruppo: “La Juve sta crescendo, e non poco, sul piano della mentalità e ciò le garantirà un futuro felice, a patto che ...

FullSix , società italiana di marketing digitale e tecnologia quotata su Euronext, ha chiuso il 2021 con ricavi netti pari ad euro 5.381 migliaia di euro, con una variazione ... ancora...ROMA - Il Portoha vinto nessuna delle ultime nove trasferte in competizioni UEFA in Italia (3N, 6P, qualificazioni escluse); l'ultimo successo è arrivato per 3 - 2 contro ilnella fase a gironi di ...La crescita di Sandro Tonali, quest'anno, è sotto gli occhi di tutti. I primi segnali sono arrivati fuori dal campo, quando la scorsa estate mentre era in ...L’ex allenatore del Milan si è concentrato, in particolare, sulla crescita del gruppo: “La Juve sta crescendo, e non poco, sul piano della mentalità e ciò le garantirà un futuro felice, a patto che ...