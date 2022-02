MES | la riforma riaccende lo scontro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’ennesimo richiamo di Bruxelles, Roma risponde confermando che presenterà a breve il ddl per la ratifica del Mes alla Camera. L’annuncio arriva direttamente dal Ministro dell’Economia Franco che durante il Question Time assicura che l’Italia manterrà gli impegni. Bruxelles bacchetta Roma Siglata lo scorso anno, ladel Meccanismo europeo di Stabilità è un tassello fondamentale per il rafforzamento dell’Unione bancaria e monetaria a cui lavorano da anni i ministri delle Finanze dei paesi dell’Eurozona. Ad oggi è stata ratificata da tutti i Paesi dell’Eurozona, all’appello mancano la Germania che attende il pronunciamento della Corte costituzionale e, appunto, l’Italia. “Il tema – ha ricordato Franco – è stato oggetto di discussioni parlamentari fin dal 2018, in diversi momenti, in assemblea e nelle commissioni parlamentari sia alla Camera che al Senato. Ad ...

"La riforma migliora l'impianto iniziale del Mes e non ci sono rischi di ristrutturazione del debito o di sorveglianza rafforzata dei conti pubblici italiani. Nessuno dei pericoli che vengono evocati ...Mes, riforma accende lo scontro Fatto sta che è bastato rispolverare l'ex fondo salva Stati che, purtroppo, porta con sè lo stigma del dolorosissimo salvataggio della Grecia per riaccendere a tempo ...Il disegno di legge per la ratifica della riforma del Mes annunciato dal ministro dell'Economia Daniele Franco "non mi sembra un'urgenza per nessuno". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini i ...