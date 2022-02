LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 67-58 | Eurolega basket 2022 in DIRETTA | successo dei greci grazie ad un ultimo quarto pazzesco | Milano ko ad Atene!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:40 Termina qui la nostraper questa sera.a tutti voi per averci seguito, buonanotte ed un saluto sportivo! Autentici trascinatori deiSloukas con 16 punti e McKissic con 14 punti, mentre ai meneghini non sono bastati i 15 punti di Devon Hall e i 9 di Nicolò Melli. Finisce così! Al Peace and Friendship Stadium di Atene l’vince battendo 67-58 l’. Quindicesimoper i, mentre i meneghini sono all’ottava sconfitta in questa. 67-58 Sloukas fa 1/2 ai liberi 66-58 A segno il numero 22 col libero, -8con 24 secondi da ...

FreeBetRetweets : RT @PublicFadz: LIVE: ?? Olympiacos BC (Euro League) ML -137 (1U) #GamblingTwitter - PublicFadz : LIVE: ?? Olympiacos BC (Euro League) ML -137 (1U) #GamblingTwitter - zazoomblog : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 33-39 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: break Armani Exchange che tenta l’allungo i g… - zazoomblog : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 18-25 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: greci che provano a rientrare Milano prova a… - Daniele20052013 : Olympiacos Atalanta 0-3: La dea passa il turno sul velluto -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olympiacos

Nel pomeriggio la squadra di Gasperini ha vinto 3 - 0 in trasferta in Grecia contro l'(... Napoli - Barcellona 1 - 4vedi anche Serie A, Cagliari - Napoli 1 - 1. Bologna - Spezia 2 - 1: ...I nerazzurri vittoriosi per 2 - 1 sull'tra le mura... Read More Sport Lazio - Porto 2 - ... Read More Primo PianoUcraina: Kiev potrebbe cadere in mani russe a breve. Mariupol sotto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra diretta LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte ed un saluto sportivo! Autentici trascinatori dei ...1° quarto - Melli apre la gara. Dopo oltre due minuti Fall sblocca da sotto il tabellino dell'Olympiacos: 2-2. Persa di Hall, Walkup si prende la lunetta: 2/2, 4-2. A segno Hall, poi Delaney in ...