LIVE – Napoli-Barcellona 0-2 8? Jordi Alba | 13? De Jong | uno-due terribile | partita in salita

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara di ritorno degli spareggi di Europa League che daranno accesso agli ottavi di finale. Lad’andata si era conclusa per 1-1, ma ricordiamo che da quest’anno è stata abolita la regola del gol in trasferta. Gli azzurri saranno comunque spinti da circa 40mila tifosi (capienza al 75%) che gremiranno gli spalti dello stadio Maradona. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué,; de, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. ...

Advertising

MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - SkySport : Napoli-Barcellona su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport… - gilnar76 : LIVE – #Napoli-Barcellona 0-0: iniziata la partita! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Mediagol : LIVE Europa League 24/02/2022, Napoli-Barcellona: segui la diretta del match - glbskripkbcgm : DIRECTO | NAPOLI - BARÇA con EL CHIRINGUITO | Europa League | Chiringuito Inside LIVE LINK ??… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Barcellona si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. CLICCA QUI PER ...- Barcellona 0 - 0vedi anche Serie A, Cagliari -1 - 1. Bologna - Spezia 2 - 1: gol e highlights Al "Maradona" arriva il Barcellona. Dopo l'1 - 1 al Camp Nou, ilcerca la ...Si riparte dall'1-1 dell'andata al Camp Nou, dove una settimana fasu rigore ha risposto all'iniziale vantaggio segnato da, ma non può contare sugli infortunati Tuanzebe, Malcuit, Anguissa, Lobotka e ...Diretta live Primo tempo 6' Barcellona in vantaggio: il Napoli si trova scoperto su un calcio d'angolo a favore, contropiede perfetto dei blaugrana con Jordi Alba che supera Meret per l'1-0 ospite 3' ...