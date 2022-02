La guerra in Ucraina è anche sul web: allarme per un virus che cancella la memoria dei computer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo centinaia di attacchi a siti web di ministeri e banche, si è improvvisamente diffuso un wiper molto potente, KillDisk. E nei forum underground di lingua russa si invita ad attaccare target ucraini Leggi su repubblica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo centinaia di attacchi a siti web di ministeri e b, si è improvvisamente diffuso un wiper molto potente, KillDisk. E nei forum underground di lingua russa si invita ad attaccare target ucraini

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - graziellacesari : RT @Corriere: Kiev sotto assedio: senza cibo, isolata, con le strade deserte - perlamiseria7 : RT @Dark_AsTheNight: 'Non siamo abituati a vedere la guerra, almeno nell'Europa occidentale'. I Balcani sono più vicini dell'Ucraina, così,… -