Juve | infortuni record Allegri | è missione impossibile | ricostruire una squadra a pezzi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto si può dire di Max- ha gestito bene o male lantus quest' anno? ma di certo non che ha avuto vita facile. Una volta trovata una formula (o formazione), ha perso gli ingranaggi che la rendevano efficace. Ultimo esempio: McKennie, che nel 5-3-2 catenacciaro visto in casa del Villarreal è stato la valvola indispensabile per non appiattire il modulo ed evitare la solitudine di Vlahovic, ha rimediato una frattura composta al terzo metatarso del piede sinistro. Fuori almeno due mesi, cioè quasi fino alla fine della stagione. Alex Sandro, invece, è uscito con una lesione al soleo che verrà rivalutata tra dieci giorni, lui che si era distinto come soluzione d'emergenza al centro della difesa vista l'assenza di tutti gli altri interpreti a parte De Ligt.I "SUPERSTITI" - Sono pochi i componenti della rosa dellaa non aver ...

