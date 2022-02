Il raggelante discorso di Putin | operazione militare in Ucraina

Advertising

davegiramondo : @bordoni_russia Un discorso raggelante direi in linea con il personaggio che i Russi ben conoscono. - TanoJu29ro : Comunque la si pensi, questo discorso è raggelante. - Raggelante : Il discorso sull'Eutanasia in Italia ci ricorda ancora una volta quale sia il vero 'pensiero unico dominante' -

Ultime Notizie dalla rete : raggelante discorso

askanews

Minaccioso,, ilcon cui il presidente russo Vladimir Putin prima dell'alba ha annunciato l'avvio di una "operazione militare" in Ucraina e conseguenze inimmaginabili per chi cercasse di ...E' la- e patetica - conclusione cui giunge un noto esperto di bioetica in un lavoro ... In secondo luogo, è necessario riflettere - e qui ilsi amplia lungo un crinale da esplorare ...