Higuain chiama Messi in MLS | “sarebbe felice e si divertirebbe”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il rendimento di Leocon la maglia del Psg è stato altalenante. La Pulce ha sposato il progetto del club francese con grande entusiasmo, ma non è da escludere l’addio già al termine della stagione. Gonzaloil connazionale in Mls, il Pipita ha parlato a Stats Perform. “La MLS è un campionato importante e in crescita. Ogni anno diventa più bello e combattuto. Stanno arrivando giocatori importanti e credo che possa davvero crescere parecchio. “? Spero che possa venire qui.un vantaggio per la MLS ma anche per lui chee si”. Sugli obiettivi personali: “voglio migliorare i miei numeri cosa che ho fatto per tutta la mia carriera, migliorare anno dopo anno. Spero di poter fare di meglio quest’anno ...

Advertising

OdeonZ__ : Higuain chiama Messi: 'Spero venga in Mls, sarebbe il benvenuto' -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain chiama

Calcio News 24

Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante dell'Inter Miamiha chiamato Messi in MLS Gonzalo, attaccante dell'Inter Miami, in una intervista a Stats Perform ha chiamato Messi in MLS. LE PAROLE - "La MLS è un campionato importante e in crescita. Ogni anno diventa più bello e combattuto.E così, in attesa del ritorno di Ibra, il presente siGiroud. Ed è un bel vedere: 7 gol in ... Solo, che di reti ne fece 6 nelle prime 15, si avvicina al passo attuale di Giroud, ma ...Ascolta la versione audio dell'articolo L’attaccante dell’Inter Miami Higuain ha chiamato Messi in MLS Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, in una intervista a Stats Perform ha chiamato Messi ...Gonzalo Higuain è pronto ad accogliere Lionel Messi in MLS. Il centravanti argentino dell'Inter Miami, da quest'anno carico ancor di più dopo aver scelto la maglia numero 10, ha parlato a Stats Perfor ...