Guerra in Ucraina, i calciatori brasiliani: «Vogliamo lasciare il paese il prima possibile» (Di giovedì 24 febbraio 2022) I calciatori brasiliani militanti in Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev hanno lanciato un appello al loro paese: le dichiarazioni I calciatori di Shaktar e Dinamo Kiev lanciano un appello sulla Guerra in Ucraina. Le parole riportate da Sky Tg 24. DICHIARAZIONI – «Speriamo che le autorità brasiliane ci possano aiutare a rientrare a casa. Chiediamo aiuto perché tantissime persone hanno lasciato la città. Le frontiere sono chiuse, lo spazio aereo è chiuso, non si sa come poter partire. Chiediamo appoggio al governo brasiliano perché ci possa aiutare e speriamo che possiate aiutarci a lasciare il paese il prima possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Imilitanti in Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev hanno lanciato un appello al loro: le dichiarazioni Idi Shaktar e Dinamo Kiev lanciano un appello sullain. Le parole riportate da Sky Tg 24. DICHIARAZIONI – «Speriamo che le autorità brasiliane ci possano aiutare a rientrare a casa. Chiediamo aiuto perché tantissime persone hanno lasciato la città. Le frontiere sono chiuse, lo spazio aereo è chiuso, non si sa come poter partire. Chiediamo appoggio al governo brasiliano perché ci possa aiutare e speriamo che possiate aiutarci ailil». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - AFortuzi : RT @GeriBallo: ?? STOP GUERRA ?? Davanti all’Ambasciata russa per chiedere di fermare subito la #Guerra Insieme alla comunità ucraina d’Itali… - buoncalcio : #Ucraina, #Shevchenko prega per il suo Paese. “Guerra non è la risposta” -