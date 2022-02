Gli intimano l’alt ma scappa a piedi | nell’inseguimento un carabiniere cade e si ferisce

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSfugge a un controllo dei carabinieri, viene rintracciato e denunciato in quanto “libero vigilato”, ma a distanza di 24 ore viene arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio da un’altra “gazzella” dei militari dell’Arma. Intorno alla scorsa mezzanotte nel quartiere Scampia di Napoli, precisamente in via Maiella i carabinieri cercano di sottoporre a controlli un uomo a bordo di un’utilitaria. Lo riconoscono, è un “libero vigilato” 28enne del posto. Glie l’uomo si ferma. Improvvisamente, ferma l’auto, scende dall’auto e. I Carabinieri lo inseguono ma e un brigadiereprocurandosi delle lesioni giudicate guaribili in 8 giorni per una “contusione ginocchio sinistro e mani con escoriazioni multiple”. I Carabinieri rintracciano il 28enne ...