Fincantieri | al via la costruzione di Explora I | prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate da Msc

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Si è svolta oggi, presso lo stabilimentodi Monfalcone, la «cerimonia della moneta» diI,dadial gruppo cantieristico italiano dalla Divisione Crociere del Gruppo MSC per il nuovo brand diJourneys. Iniziata a costruire a giugno 2021, l’unità entrerà in servizio a maggio del 2023. In parallelo prosegue ladiII, seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma, a ottobre 2021, nel cantiere di Castellammare di Stabia e che verrà consegnata nell’autunno del 2024 dal cantiere di Sestri Ponente. Le ultime due unità si prevede entreranno in servizio nel 2025 ...

