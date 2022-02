Fast & Furious 10, Vin Diesel rivela: "Stiamo girando a Londra" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vin Diesel annuncia l'inizio delle riprese di Fast & Furious 10 a Londra e ricorda l'amico defunto Paul Walker in un nuovo post su Instagram. Fast and Furious 10 sarebbe già in lavorazione a Londra, come rivela la star Vin Diesel con un post su Instagram in cui ricorda l'amico scomparso Paul Walker. "Fast è tornato a Londra, in mezzo a tante nuove location in giro per il mondo, per il gran finale. Spero di renderti orgoglioso... Con affetto, per sempre" scrive Vin Diesel, mentre poso sotto appaiono le reazioni del collega Ludacris e del fratello di Paul, Cody Walker. "Saranno girati back-to-back" ha detto in precedenza Vin Diesel a ComicBook.com in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vinannuncia l'inizio delle riprese di10 ae ricorda l'amico defunto Paul Walker in un nuovo post su Instagram.and10 sarebbe già in lavorazione a, comela star Vincon un post su Instagram in cui ricorda l'amico scomparso Paul Walker. "è tornato a, in mezzo a tante nuove location in giro per il mondo, per il gran finale. Spero di renderti orgoglioso... Con affetto, per sempre" scrive Vin, mentre poso sotto appaiono le reazioni del collega Ludacris e del fratello di Paul, Cody Walker. "Saranno girati back-to-back" ha detto in precedenza Vina ComicBook.com in ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fast & Furious 10, Vin Diesel rivela: 'Stiamo girando a Londra' - HuaweiEBGItalia : Per venire incontro alle tue esigenze, abbiamo esteso la durata della nostra #promozione con consegna in 2 settiman… - ItaliaStartUp_ : Così una startup vicentina trasforma i rifiuti della fast fashion in packaging sostenibile – Ricicla News - Ricicla… - GianlucaOdinson : Fast & Furious: Brie Larson vuole partecipare a un film della saga e amerebbe un crossover con Avengers… - harcticm : Di base potremmo finire anche noi in guerra? Risp fast che devo prepararmi con gta -