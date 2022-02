Dopo la vittoria di Meghan Markle in tribunale, anche il principe Harry querela la Associated Newspapers per diffamazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il principe Harry ha avviato un’azione legale presso l’Alta corte di Londra contro la Associated Newspapers, gruppo editoriale britannico che pubblica il Daily Mail, il Mail on Sunday e il MailOnline, Dopo la recente vittoria legale di sua moglie Meghan Markle in un caso separato. Secondo i media del Regno Unito, il reale accusa il Mail on Sunday di averlo diffamato in un articolo in cui veniva accusato di voler tenere segreto il ricorso nei confronti dell’Home Office lanciato per ottenere la garanzia di una scorta della polizia a tutela della sua famiglia in occasione dei futuri soggiorni in Gran Bretagna, ma pagandosela di tasca propria. Nella recente prima udienza i legali di Harry, che aveva scelto lo strappo dalla famiglia reale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilha avviato un’azione legale presso l’Alta corte di Londra contro la, gruppo editoriale britannico che pubblica il Daily Mail, il Mail on Sunday e il MailOnline,la recentelegale di sua mogliein un caso separato. Secondo i media del Regno Unito, il reale accusa il Mail on Sunday di averlo diffamato in un articolo in cui veniva accusato di voler tenere segreto il ricorso nei confronti dell’Home Office lanciato per ottenere la garanzia di una scorta della polizia a tutela della sua famiglia in occasione dei futuri soggiorni in Gran Bretagna, ma pagandosela di tasca propria. Nella recente prima udienza i legali di, che aveva scelto lo strappo dalla famiglia reale ...

