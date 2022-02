Crisi Ucraina, Draghi: “Tutto il necessario per preservare la sovranità dell’Ucraina e dell’Europa” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al termine del Consiglio dei Ministri straordinario di questa mattina, il Premier Mario Draghi è intervenuto d’avanti alla stampa sull’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina. Un attacco “ingiustificato e ingiustificabile“ che ha fatto ripiombare l’Europa “nell’ora più buia” dai tempi della seconda guerra mondiale. Il Premier, oltre a condannare fermamente ogni azione militare, ha illustrato i prossimi eventi in agenda che prevederanno al presenza della Nato, dell’Unione Europea e “di molti altri Paesi“. L’obbiettivo è quello di colpire Putin economicamente, stanziando un pacchetto di sanzioni senza precedenti. Ma basterà a fermare questo “spargimento di sangue“? Le parole di Draghi sulla Crisi in Ucraina Intorno alle ore 14:00, il Premier è intervenuto a Palazzo Chigi informando ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al termine del Consiglio dei Ministri straordinario di questa mattina, il Premier Marioè intervenuto d’avanti alla stampa sull’aggressione della Russia ai danni dell’. Un attacco “ingiustificato e ingiustificabile“ che ha fatto ripiombare l’Europa “nell’ora più buia” dai tempi della seconda guerra mondiale. Il Premier, oltre a condannare fermamente ogni azione militare, ha illustrato i prossimi eventi in agenda che prevederanno al presenza della Nato, dell’Unione Europea e “di molti altri Paesi“. L’obbiettivo è quello di colpire Putin economicamente, stanziando un pacchetto di sanzioni senza precedenti. Ma basterà a fermare questo “spargimento di sangue“? Le parole disullainIntorno alle ore 14:00, il Premier è intervenuto a Palazzo Chigi informando ...

