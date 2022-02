Covid, in Campania in calo ricoveri in intensiva e ordinari: altre 15 vittime (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIncidenza del Covid stabile in Campania, in calo i ricoveri in terapia intensiva e quelli nei reparti ordinari. Nel bollettino di oggi i positivi sono 4.252 a fronte di 37.965 test. Il tasso di positività è dell’11,19% rispetto all’11,12 di ieri. 3.349 sono i positivi all’antigenico, 903 al molecolare. I test antigenici effettuati sono stati 24.783, quelli molecolari: 13.182. Dodici i morti nelle ultime 48 ore più altri 3 in precedenza ma registrati solo ieri. Diminuiscono i ricoverati in intensiva, dai 59 di ieri ai 57 di oggi e quelli in reparti ordinari, da 911 a 870. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.252 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 3.349 Positivi al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIncidenza delstabile in, inin terapiae quelli nei reparti. Nel bollettino di oggi i positivi sono 4.252 a fronte di 37.965 test. Il tasso di positività è dell’11,19% rispetto all’11,12 di ieri. 3.349 sono i positivi all’antigenico, 903 al molecolare. I test antigenici effettuati sono stati 24.783, quelli molecolari: 13.182. Dodici i morti nelle ultime 48 ore più altri 3 in precedenza ma registrati solo ieri. Diminuiscono i ricoverati in, dai 59 di ieri ai 57 di oggi e quelli in reparti, da 911 a 870. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.252 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 3.349 Positivi al ...

