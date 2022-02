Chi ha ucciso Marielle Franco? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte tra il 14 e il 15 marzo del 2018 la consigliera comunale di Rio de Janeiro ed esponente del Partito Socialismo e Libertà brasiliano Marielle Franco moriva, uccisa nel corso di un agguato durante il quale perse la vita anche l’autista dell’auto su cui l’attivista viaggiava, Anderson Pedro Gomes. Vi raccomandiamo... Mônica Benício, la vedova di Marielle Franco riprende la lotta della sua compagna Sono passati tre anni dall'omicidio a sangue freddo della politica e attivista brasiliana Marielle Franco. La sua compagna, Mônica Benício, conti... Franco, madre adolescente, sostenitrice del diritto all’aborto in casi di precisa gravità, impegnata nelle ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte tra il 14 e il 15 marzo del 2018 la consigliera comunale di Rio de Janeiro ed esponente del Partito Socialismo e Libertà brasilianomoriva, uccisa nel corso di un agguato durante il quale perse la vita anche l’autista dell’auto su cui l’attivista viaggiava, Anderson Pedro Gomes. Vi raccomandiamo... Mônica Benício, la vedova diriprende la lotta della sua compagna Sono passati tre anni dall'omicidio a sangue freddo della politica e attivista brasiliana. La sua compagna, Mônica Benício, conti..., madre adolescente, sostenitrice del diritto all’aborto in casi di precisa gravità, impegnata nelle ...

RubiuAntonello2 : Grazie speranza x la mirabolante cura Tachipirina e vigile attesa,sarai orgoglioso sei quasi arrivato primo ,ti a… - filippo_rampa : RT @RonnyBandiera: @sbonaccini Zero solidarietà x chi ha tradito e ucciso persone innocenti con i veleni sperimentali…. - luipanfilibreda : sono che decenni i due padridioti Matteo e Giorgia appoggiano, condividono, strizzano l'occhio ad un regime ultrana… - provaspider : @deidda @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Giorgia come al solito sei fuori dalla storia. Non si può provocare una pot… - slythervisak : @eeveessky praticamente di questo personaggio che attraverso le diverse reincarnazioni negli ospiti invitati a ques… -