Canone Rai | in arrivo una clamorosa decisione del Governo | lo scenario

Advertising

barb1p : la differenza è che la rai è pubblica bimba di zia mara è un ente tu paghi il canone e deve fare servizio istituzio… - _itscohen : @bimbadiziamara In realtà è tutta questione di linea editoriale dell’emittente. La Rai è la tv di Stato, sovvenzion… - RiccardoScari10 : @RaiNews POVERI CAMIONISTI ITALIANI POTREMMO SPENDERE MEGLIO I SOLDI DEL CANONE RAI - PatosNokia : RAI, si va verso l’addio al canone in bolletta: queste le novità previste - sigdominic : RT @Sabitzeriano1: Se mi arriva la lettera con la convocazione per andare al fronte faccio la stessa cosa che facevo con quella del canone… -

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai

Informazione Fiscale

Non c'è nessuna limitazione ISEE prevista ma per accedere alla misura occorre che la persona che effettua la richiesta sia intestataria dele risulti ovviamente in regola con i pagamenti ...2022 invariato per le partite IVA : non cambia l' importo della tassa speciale dovuta in caso di detenzione di apparecchi radio e TV fuori dall'ambito familiare. A disporlo è il decreto del ...Possibile l’addio al canone RAI in bolletta. Questa la possibile novità prevista per tutti gli italiani già nei prossimi mesi ...La televisione italiana cambia costantemente. Non solo il digitale terrestre e le altre tecnologie, le novità riguardano anche i palinsesti. Questo significa variazioni costanti: alcune trasmissioni v ...