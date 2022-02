Aktis Acquachiara | non basta una buona partita | il derby termina 12-9 per la Canottieri

Advertising

Impegno infrasettimanale per l'tra le mura amiche della piscina Scandone di Fuorigrotta (ore 16) nel recupero del quinto turno di campionato contro i cugini della Canottieri Napoli ; la gara, originariamente ...Ad oltre un mese di distanza dall'ultima partita ufficiale , il match giocato e perso lo scorso 8 gennaio contro il CN Latina, l'torna in acqua . Nell'incontro valevole per la 12° giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i partenopei, ultimi a quota 3 insieme al NC Civitavecchia, affrontano in ...La Canottieri dell'ex Vincenzo Tozzi viaggia al terzo posto con 18 punti in classifica e viene dalla vittoria esterna maturata in casa del Tuscolano. L'Aktis, pur giocando bene, non ha raccolto punti ...Finisce 9-12 (parziali di 2-2, 2-2, 0-5, 5-3) con l’Aktis Acquachiara, che per quanto fatto vedere a Fuorigrotta non merita affatto l’ultima posizione in griglia. Terzo tempo. Si decidono qui le sorti ...