Volotea, ancora una nuova rotta da Napoli: Aalborg (Danimarca) ogni martedì dal 3 maggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli di Napoli e, a pochi giorni dall'annuncio del nuovo volo per Pantelleria, lancia un nuovo collegamento in partenza dal Capodichino: dal 3 maggio, infatti, sarà disponibile una nuova rotta alla volta di Aalborg in Danimarca. Il collegamento, operato esclusivamente da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni martedì), prevedendo un'offerta di 8.000 posti in vendita. Grazie all'avvio della nuova tratta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere comodamente la penisola danese per una vacanza alla scoperta di uno dei più affascinanti ...

