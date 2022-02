(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lasarà il prossimo avversario del, nel match valido per la 29ª giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico della compagine pugliese, Roberto, in conferenza stampa, si proietta al match di sabato contro i...

Advertising

palermo24h : Palermo, Doda pronto al rientro con la Virtus Francavilla: dubbio Crivello - Mediagol : Virtus Francavilla, Taurino: “Vittoria di qualità. Palermo? Serve recuperare energie” - Nick_cannonier : @antorendina Io dico solo questo : anche se questa sessione equivale a 'Napoli - Virtus Francavilla', ma si vede ch… - Nick_cannonier : STOP THE COUNT. Comunque anche se la Ferrari è prima ma questi test li considero sempre un Napoli - Virtus Francavi… - news24_city : Occasioni e traversa a tempo scaduto non bastano alla Fidelis: la Virtus Francavilla vince 1 a 0 -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Francavilla

Le immagini a corredo del post sono di Francesco Miglietta Dopo la battuta d'arresto contro il Catania, laCalcio ieri è tornata a fare ciò che ultimamente le riesce meglio: vincere, soprattutto tra le mura amiche della Nuovarredo Arena. Un gol di Mastropietro al minuto 34 è stato ...... RECUPERO: INDISPONIBILI: Castaldo e Volpicelli SQUALIFICATI: Celesia e Martorelli DIFFIDATI: Moro, Provenzano, Russotto Sala e Simonetti A soli tre giorni dalla vittoria contro la,...La Virtus Francavilla sarà il prossimo avversario del Palermo, nel match valido per la 29ª giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico della compagine pugliese, Roberto Taurino, in conferenza stampa, ...La situazione disciplinare aggiornata in casa Catania non rileva squalifiche. Novità, invece, si registrano per quanto concerne la lista dei diffidati. Ai vari Andrea Russotto, Alessandro Provenzano, ...