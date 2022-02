Uomini e Donne | lo studio contro Diego | Luca nega il bacio a Lilli

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La puntata disi è aperta cone Gloria al centro dello. Prosegue la conoscenza tra i due volti del Trono Over, che continuano a vedersi (agevolati anche dalla vicinanza). Dal canto suo, la dama si è lamentata per il fatto che il cavaliere non dedichi molto tempo a sentirla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.